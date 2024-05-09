Депутат Орбана выступил с неожиданно резкими заявлениями о России и НАТО

Ведущий член партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Жолт Немет выступил с необычно резкими заявлениями о России и НАТО, которые напрямую идут вразрез с позицией правительства Венгрии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации венгерского независимого издания Telex.

Немет является главой комитета иностранных дел парламента Венгрии и членом-основателем "Фидес". Хотя в прошлом политик, как отмечает издание, делал заявления о России и НАТО, не соответствующие официальной правительственной коммуникации и пропаганде партии власти "Фидес", он никогда не противоречил позиции Виктора Орбана настолько прямо.

"Что касается последних 25 лет, если бы мы сейчас не были членами НАТО, то, наверное, не Украина защищалась бы от нападения России, а мы", – сказал Немет в своем выступлении на конференции Венгерского атлантического общества во вторник, его цитирует Válasz Online.

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Немет отметил, что "независимо от того, что говорят уважаемые пропагандисты президента Путина, НАТО не является антироссийской организацией, она никогда не планировала нападать на Россию и не планирует этого делать сейчас, но она способна оградить своих членов от российской атаки".

"Причина, почему Россия не может ограничить суверенитет Венгрии военными средствами, заключается именно в том, что мы являемся членом НАТО", – сказал Немет.

По словам политика, "то, что Россия воспринимает этот оборонный альянс как угрозу, является лишь доказательством того, что она хочет осуществлять контроль над членами НАТО – или, по крайней мере, над некоторыми из них – и НАТО делает это невозможным". Поведение России, считает Немет, говорит больше о России, чем о НАТО.

Немет заявил, что целью россиян является подрыв суверенитета Венгрии. Россияне, сказал политик, не обязательно хотят вторгнуться в Венгрию, а, скорее, диктовать, что венгры должны и не должны делать, с кем должны объединиться, какое оружие должны иметь и что должны представлять на международных форумах.

"Постоянное повторение мнения о том, что российско-украинская война началась через НАТО, чрезвычайно вредно. В соответствии с этой мантрой оправдано, что великие государства, Россия и, возможно, Китай осуществляют контроль над своими сферами интересов".

Они считают неблагоприятным прецедентом то, что суверенные страны мира могут свободно пользоваться своим правом, закрепленным в статье 51 Устава ООН, выбирать себе союзников", – заявил Немет.

Как известно, венгерский премьер-министр Виктор Орбан регулярно обвиняет страны Запада в "воинственности" в отношении России и фактически перекладывает на них ответственность за последствия, вызванные войной РФ.

Орбан считает, что Украину следует сделать "буферной зоной" между Россией и Западом, потому что Москва никогда не смирится с ее членством в ЕС и НАТО.

От правительства Венгрии звучали заявления, что из-за поставок оружия Киеву ЕС и НАТО фактически стали стороной войны в Украине.