Орбан обвинил союзников в "разжигании войны" дискуссией о западных военных в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил страны Запада в "воинственности" в отношении России и фактически перекладывает на них ответственность за последствия, вызванные войной России против Украины, без упоминаний об ответственности самой Москвы.

Как сообщает "Европейская правда", его слова в эфире "Радио Кошут" приводит пресс-служба венгерского правительства.

Орбан заявил, что чувствует себя странно во время дискуссий в Брюсселе, потому что в Венгрии "происходят спокойные, рациональные рассуждения", а в ЕС "лидеры говорят так, будто ведут собственную войну против россиян".

Венгерский премьер обрисовал ситуацию как "спираль эскалации войны", что может приводить к все худшим последствиям, отметив, что считает таким фактором дискуссии о потенциальном размещении западных военных в Украине.

"Это звучит шокирующе для венгерского уха... То, что 2-3 месяца назад было немыслимым, сейчас уже считается нормой", – заявил он, приведя в пример изменение отношения Берлина к возможности военной помощи Украине.

Орбан заявил, что в Брюсселе должны понимать "последствия для реальной жизни" решений, которые принимаются европейскими лидерами.

"Это не компьютерная игра, это реальность. Последствия каждого решения – это то, что на следующий день еще кто-то может умереть. Уже умерли тысячи. Решения, которые здесь принимаются, "создают" вдов, сирот, разрушают жизни и города", – заявил он, подчеркнув, что нужен "диалог и рациональный дискурс", и "нужно где-то провести границу".

Ранее венгерский премьер отметился заявлениями, что Россию "нельзя поставить на колени в военном смысле", а Украина должна быть "буферной зоной" вне ЕС и НАТО, потому что Путин продолжит ее разрушать.

Во вторую годовщину полномасштабной войны Венгрия призвала к переговорам, не упомянув агрессора.