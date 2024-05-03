Орбан о членстве Венгрии в ЕС: "Мама, не того коня я хотел"

В своих комментариях к 20-летию вступления Венгрии в ЕС глава правительства страны Виктор Орбан заявил, что сегодня Евросоюз – совсем не тот, к которому присоединилась Венгрия в 2004 году.

Об этом Орбан сказал в интервью венгерскому государственному радио, его цитирует независимое издание Telex, пишет "Европейская правда".

Глава венгерского правительства отметил, что сам агитировал за вступление в ЕС в 2004 году и все еще верит, что лучше быть в Евросоюзе, чем за его пределами. Но, по словам Орбана, ЕС был не таким, как сегодня, когда Венгрия стала его членом.

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"Я имею в виду, что в то время не было и речи о том, что миллионы мигрантов будут допущены в ЕС, а те, кто их не хочет, как мы, венгры, будут вынуждены принять их", – сказал Орбан.

"Речь не шла и о том, что если кто-то скажет, что семья состоит из мужчины, женщины и ребенка, то над ним будут смеяться в европейских либеральных СМИ. Или если страна напишет в конституции, что мать – женщина, а отец – мужчина, как в Венгрии, то она столкнется с местью. Не так когда-то выглядела Европа!" – возмутился венгерский премьер-министр.

Он добавил, что Венгрия стала членом ЕС, потому что Европа означала мир и процветание, а "сейчас мы в экономическом кризисе", а "европейские лидеры втянут континент в войну вместо мира".

"Первое, что стоит сказать, оценивая последние двадцать лет, это: господа, это не то, о чем мы договорились. Мама, не того коня я хотел", – сказал Орбан, употребив древнюю поговорку, которую в основном употребляют жители в сельских районах Венгрии.

Он обратился к российско-украинской войне как к причине экономических трудностей Венгрии. "Это является причиной того, что производство было ниже, а инфляция выше", – сказал Орбан, добавив, что "экономика Венгрии удвоилась бы, если бы не было войны".

Напомним, в прошлом Орбан сравнивал членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель тогда напомнил Орбану, что никто не обязывает его страну быть членом Европейского Союза.

Орбан также заявлял, что его цель на евровыборах – "оккупировать Брюссель".