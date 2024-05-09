Депутат Орбана виступив з несподівно різкими заявами про Росію і НАТО

Провідний член партії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана Жолт Немет виступив із незвично різкими заявами про Росію та НАТО, які напряму йдуть урозріз із позицією уряду Угорщини.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у публікації угорського незалежного видання Telex.

Немет є головою комітету закордонних справ парламенту Угорщини та членом-засновником "Фідес". Хоча в минулому політик, як відзначає видання, робив заяви про Росію та НАТО, які не відповідають офіційній урядовій комунікації та пропаганді партії влади "Фідес", він ніколи не суперечив позиції Віктора Орбана настільки прямо.

"Що стосується останніх 25 років, якби ми зараз не були членами НАТО, то, мабуть, не Україна захищалася б від нападу Росії, а ми", – сказав Немет у своєму виступі на конференції Угорського атлантичного товариства у вівторок, його цитує Válasz Online.

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Немет зазначив, що "незалежно від того, що говорять шановні пропагандисти президента Путіна, НАТО не є антиросійською організацією, вона ніколи не планувала нападати на Росію і не планує цього робити зараз, але вона здатна захистити своїх членів від російської атаки".

"Причина, чому Росія не може обмежити суверенітет Угорщини військовими засобами, полягає саме в тому, що ми є членом НАТО", – сказав Немет.

За словами політика, "те, що Росія сприймає цей оборонний альянс як загрозу, є лише доказом того, що вона хоче здійснювати контроль над членами НАТО – або принаймні над деякими з них – і НАТО унеможливлює це". Поведінка Росії, вважає Немет, говорить більше про Росію, ніж про НАТО.

Немет заявив, що метою росіян є підрив суверенітету Угорщини. Росіяни, сказав політик, не обов’язково хочуть вторгнутися до Угорщини, а скоріше диктувати, що угорці повинні і не повинні робити, з ким повинні об’єднатися, яку зброю повинні мати та що повинні представляти на міжнародних форумах.

"Постійне повторення думки про те, що російсько-українська війна почалася через НАТО, надзвичайно шкідливе. Відповідно до цієї мантри виправдано, що великі держави, Росія і, можливо, Китай, здійснюють контроль над своїми власними сферами інтересів.

Вони вважають несприятливим прецедентом те, що суверенні країни світу можуть вільно користуватися своїм правом, закріпленим у статті 51 Статуту ООН, вибирати собі союзників", – заявив Немет.

Як відомо, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан регулярно звинувачує країни Заходу у "войовничості" щодо Росії та фактично перекладає на них відповідальність за наслідки, спричинені війною РФ.

Орбан вважає, що Україну варто зробити "буферною зоною" між Росією і Заходом, тому що Москва ніколи не змириться з її членством у ЄС і НАТО.

Від уряду Угорщини лунали заяви, що через поставки зброї Києву ЄС і НАТО фактично стали стороною війни в Україні.

