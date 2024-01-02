В Исландии в этом году изберут нового президента - действующий не идет на третий срок

Действующий президент Исландии Гвюдни Торлациус Йоуганнессон объявил, что не будет участвовать в президентских выборах в июне этого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Iceland Review.

В новогоднем обращении, показанном в понедельник, Йоуганессон объявил, что уйдет в отставку после двух подряд сроков в должности.

Он сказал, что тщательно обдумывал возможность баллотироваться в третий раз (что закон Исландии не запрещает), но для демократического общества "неправильно, когда человек считает себя незаменимым".

"Я пришел к выводу, что лучше прислушиваться к сердцу", – сказал Йоуганессон.

Выборы президента Исландии состоятся 1 июня 2024 года, но пока никто официально не объявил о намерениях участвовать в них. Чтобы претендовать на пост президента, кандидат в Исландии должен собрать 1500 подписей в свою поддержку.

Гвюдни Торлациус Йоуганнессон впервые был избран президентом Исландии в 2016 году на фоне политической турбулентности, связанной с разоблачением роли тогдашнего премьера в скандале с офшорами Panama Papers.

В 2020 году он переизбрался, получив 92,2% голосов.

Исландские СМИ описывают Йоуганессона как успешного и популярного президента, чей рейтинг одобрения составляет около 80%. Сторонник либеральных взглядов, он не попал ни в один серьезный скандал во время пребывания в должности.

Параллельно с президентством Йоуганессон продолжает быть профессором истории в Университете Исландии, но на время работы на государственной должности формально находится в отпуске.