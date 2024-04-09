В Исландии назвали нового премьера – предшественница ушла ради выборов президента

Новым премьер-министром Исландии после отставки Катрин Якобсдоттир, которая решила принять участие в президентских выборах, стал действующий министр иностранных дел и лидер Независимой партии Бьярни Бенедиктссон.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на исландского вещателя RUV.

Бенедиктссон уже второй раз возглавит исландское правительство. Его портфель главы МИД получит Тордис Кольбрун Рейкфорд Гильфадоттир – до сих пор министр финансов Исландии, которая уже возглавляла внешнеполитическое ведомство.

Минфин Исландии возглавит Сигюрдюр Инги Йоуханнсон. Он – первый представитель центристской Прогрессивной партии на этой должности за последние 45 лет, отмечает RUV.

В своем первом выступлении на посту премьера Исландии Бенедиктссон пообещал, что следующие парламентские выборы в стране состоятся, как и планировалось, осенью 2025 года.

Напомним, бывший премьер Исландии, 48-летняя Катрин Якобсдоттир, на прошлой неделе объявила об отставке для участия в президентских выборах 1 июня 2024 года.

Она была главой исландского правительства после последних выборов 2021 года, возглавив коалицию в составе своей партии "Левое зеленое движение", правой Партии независимости и центристской Прогрессивной партии.