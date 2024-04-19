В Исландии ледник Снайфетльсйокутль хотят сделать кандидатом в президенты

Инициативная группа исландцев начала сбор подписей для того, чтобы ледник Снайфетльсйокутль возрастом 700 тысяч лет смог принять участие в выборах президента 1 июня.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации The Guardian.

Инициативная кампания по номинированию ледника на выборы президента Исландии началась в середине марта. Ее идея возникла у исландско-канадской художницы Анджелы Ролингс в 2010 году, когда она совершила путешествие в Снайфетльсйокутль.

Теперь более 50 исландцев объединились, чтобы собрать подписи для выдвижения кандидатуры ледника на президентские выборы. Сейчас они собрали около 200 подписей из 1500 необходимых, которые надо подать до 26 апреля.

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Согласно конституции Исландии, кандидат в президенты должен быть гражданином страны старше 35 лет – требования, которым Снайфетльсйокутль формально соответствует. Ролингс также взяла себе Снайфетльсйокутль в качестве второго имени, что позволяет ей стать доверенным лицом "кандидата" для решения других юридических тонкостей.

По мнению инициаторов кампании, участие Снайфетльсйокутля в выборах президента Исландии не только привлечет международное внимание к стране, но и позволит поднять вопрос изменений климата, от которых страдает и ледник.

Они также обсуждали различные пути, которыми Снайфетльсйокутль будет выполнять свои полномочия, если его все же изберут президентом. Например, подписывать законы можно будет символической печатью, а для зарубежных визитов – присылать бутылку талой воды.

Сейчас фавориткой президентских выборов в Исландии считается 48-летняя Катрин Якобсдоттир, которая в начале апреля объявила об отставке с должности премьер-министра для участия в гонке.

Новым главой правительства Исландии после отставки Якобсдоттир стал бывший глава МИД и лидер Независимой партии Бьярни Бенедиктссон.