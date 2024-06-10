"Зеленые" готовы поддержать фон дер Ляйен на второй срок
Политическое объединение "Зеленых" предлагает помощь президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен переизбраться на второй срок.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.
По словам Терри Райнтке – кандидата в евродепутаты и сопредседателя объединения "Зеленые/Европейский свободный альянс" в Европарламенте созыва, срок которого истекает, – ее политическая группа готова вести переговоры о формировании нового состава Еврокомиссии.
"Мы хотим совместно руководить. Мы готовы помочь Урсуле фон дер Ляйен иметь демократическое большинство", – отметила она.
Политик указала, что на переговорах "Зеленые" сосредоточатся на таких вопросах, как продолжение "зеленого курса", а также верховенство права и демократия в ЕС.
"Мы не формируем большинство с правыми экстремистами", – впрочем, подчеркнула Райнтке.
Ранее Урсула фон дер Ляйен, чья правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) выиграла выборы в Европарламент, заявила, что стремится сформировать альянс с политическими силами, которые являются проевропейскими и проукраинскими.
Напомним, ультраправым и евроскептическим депутатам, несмотря на прогнозы, не удалось обеспечить на выборах в Европарламент достаточное количество мандатов, чтобы перевесить центристские силы.
В Италии партия премьера Джорджии Мелони победила на выборах в Европарламент. Мелони рассматривают ключевой фигурой в политической группе "Европейские консерваторы и реформисты" с точки зрения принятия решений по альянсам в Европарламенте и повторном назначении фон дер Ляйен.
Тем временем партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" показала худший результат в истории на выборах в Европарламент на фоне появления в венгерской политике новичка Петера Мадьяра.
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