ЕС выделит Украине 1,9 млрд евро финансовой поддержки до конца месяца

Европейский Союз в июне выделит Украине 1,9 млрд евро финансовой поддержки по программе Ukraine Facility.

Об этом на Конференции по восстановлению Украины в Берлине объявила глава Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, средства будут выделены до конца месяца.

"Сегодня я также могу объявить, что до конца этого месяца мы предоставим Украине дополнительные 1,9 миллиарда евро из нашего Украинского механизма финансирования. Это связано с комплексной стратегией реформ и инвестиций, которую одобрила Украина. Она называется "Украинский план".

Реклама:

"Украинский план" включает, например, реформирование сектора правосудия и антикоррупционную реформу.", – сказала фон дер Ляйен.

"Украинский план" является основой для того, чтобы сделать Украину привлекательной для бизнеса и инвесторов и приближает Украину к Европейскому Союзу, добавила она.

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Евросоюзом по так называемому Ukraine Facility Plan, который определяет обязательства по реформам на период до 2027 года, 6 июня.

20 марта Еврокомиссия перевела Украине первый транш из Ukraine Facility объемом 4,5 млрд евро.

Читайте также: Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС.