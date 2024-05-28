СМИ: На пост премьера Нидерландов выдвигают экс-главу разведки

Бывший глава разведки Нидерландов Дик Схоф будет представлен во вторник кандидатом на должность премьер-министра нового правого правительства страны.

Об этом сообщили многочисленные нидерландские медиа, в частности NOS, пишет "Европейская правда".

Четыре партии, которые сформируют новое правительство во главе с националистической Партией свободы Герта Вилдерса, анонсировали пресс-конференцию с участием Схофа на 17:00 по местному времени во вторник.

Дик Схоф фото: ANP

Победитель выборов Вилдерс ранее в этом месяце достиг соглашения о формировании нового правительства с тремя другими консервативными партиями, после того, как исключил свою кандидатуру на пост премьер-министра.

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67-летний Схоф сегодня является высокопоставленным чиновником в Министерстве юстиции Нидерландов. В течение многих лет он возглавлял разведывательную службу страны AIVD и антитеррористическое агентство NCTV.

Новое правительство должно будет придерживаться соглашения, достигнутого четырьмя партиями, которое направлено на ограничение миграции и исключения из правил ЕС по предоставлению убежища и защиты окружающей среды.

Лидер ультраправых Вилдерс на прошлой неделе заявил, что ожидает начала работы нового правительства до конца июня.

Ранее нидерландский политик Рональд Пластерк, который фигурировал среди вероятных кандидатов на должность премьер-министра, отказался от должности после того, как оказался в центре спора из-за патента на лечение рака.

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