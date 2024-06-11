Немецкие ультраправые назвали Зеленского "нелегитимным" президентом Украины

Руководство парламентской фракции ультраправой "Альтернативы для Германии" заявило, что проигнорировало выступление Владимира Зеленского в Бундестаге, потому что он – "президент войны", а Украина нуждается в другом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

Лидеры фракции "АдН" в Бундестаге Алиса Вайдель и Тино Хрупалла заявили, что "отказываются слушать спикера в камуфляжном костюме".

"Срок полномочий Зеленского закончился. Сейчас он находится в должности только как президент войны и нищий", – добавили они, заявив, что Украине сейчас нужен „президент мира, который готов вести переговоры".

Реклама:

Своим заявлением Вайдель и Хрупалла повторили российский нарратив о том, что срок полномочий украинского президента якобы закончился.

Руководство "Альтернативы для Германии" решило ранее бойкотировать выступление Зеленского в Бундестаге – так же как и крайне левая партия "подруги Путина" Сары Вагенкнехт. Тем не менее, четыре депутата "АдН" присутствовали во время выступления украинского президента.

Напомним, 11 июня президент Украины прибыл с визитом в Германию для участия в конференции по восстановлению Украины URC2024 и переговоров с федеральным канцлером Олафом Шольцом.