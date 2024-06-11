Німецькі ультраправі назвали Зеленського "нелегітимним" президентом України

Керівництво парламентської фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини" заявило, що проігнорувало виступ Володимира Зеленського в Бундестазі, бо він – "президент війни", а Україна потребує іншого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

Лідери фракції "АдН" у Бундестазі Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла заявили, що "відмовляються слухати спікера в камуфляжному костюмі".

"Термін повноважень Зеленського закінчився. Зараз він перебуває на посаді лише як президент війни і жебрак", – додали вони, заявивши, що Україні зараз потрібен "президент миру, який готовий вести переговори".

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Своєю заявою Вайдель і Хрупалла повторили російський наратив про те, що термін повноважень українського президента нібито закінчився.

Керівництво "Альтернативи для Німеччини" вирішило раніше бойкотувати виступ Зеленського в Бундестазі – так само як і крайня ліва партія "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт. Тим не менш, чотири депутати "АдН" були присутні під час виступу українського президента.

Нагадаємо, 11 червня президент України прибув із візитом до Німеччини для участі в конференції з відновлення України URC2024 і переговорів з федеральним канцлером Олафом Шольцом.