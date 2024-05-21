В ЕС отвергли утверждения пропаганды РФ о "нелегитимности" президента Зеленского

В Еврокомиссии ответили на утверждение российской пропаганды о том, что Владимир Зеленский якобы является нелегитимным президентом Украины, поскольку 21 мая 2024 года истекает его пятилетний срок на посту.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сказал представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано в Брюсселе во вторник.

Он напомнил, что Украина не может провести свободные выборы, потому что находится под ударами российских ракет, беспилотников и бомб, а миллионы людей стали перемещенными лицами внутри страны и за ее пределами.

"Организовать выборы в такой ситуации невозможно. Разве при таких условиях можно собирать людей на избирательных участках? Они станут мишенью для (лидера РФ Владимира) Путина", – отметил Стано.

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Он подчеркнул, что в Украине нет условий для проведения свободных и честных выборов из-за российской агрессии со всеми признаками грубого и отвратительного поведения российской армии и политического руководства в Кремле.

Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам также указал, что по Конституции Украины действующий президент исполняет полномочия до вступления на пост новоизбранного президента, в то же время принцип непрерывности власти – один из ключевых в Конституции Украины, а в украинском обществе и среди политических партий нет сомнений, кто является легитимным президентом.

"У нас (в ЕС) также нет сомнений, что президент Украины – это Владимир Зеленский", – резюмировал Стано.

Ранее американские спецслужбы отметили, что в последние месяцы Россия активизировала свои усилия по дезинформации, чтобы дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского и поставить под сомнение его легитимность.

СМИ уже писали, что первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко с начала 2023 года организовал кампанию по дискредитации Зеленского, пытаясь повлиять на военно-политическое руководство Украины.