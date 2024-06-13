Премьер Греции предположил, что отношения между ЕС и Британией улучшатся при лейбористах

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в случае прихода к власти лейбористов после парламентских выборов, которые состоятся 4 июля, отношения между Евросоюзом и Великобританией улучшатся.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал Bloomberg.

По словам главы правительства Греции, в отношениях Великобритании с Евросоюзом некуда двигаться, кроме как вверх.

"Все может быть только лучше", – сказал в шутку Мицотакис, намекая на гимн Лейбористской партии в 1997 году, когда ее лидер Тони Блэр с большим отрывом победил на выборах.

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Отношения между Грецией и Соединенным Королевством достигли минимума в ноябре 2023 года после ссоры из-за принадлежности мраморных скульптур Парфенона, что привело к отмене запланированной встречи Мицотакиса с британским премьером Риши Сунаком. С тех пор они не встречались.

"Я встречался с лидером лейбористов (Киром Стармером), и мне кажется, что он заинтересован в более конструктивных отношениях с ЕС", – сказал Мицотакис.

Скульптуры Парфенона сейчас хранятся в Британском музее в Лондоне, и обе страны претендуют на них как на свои собственные.

В последние годы обе стороны были близки к решению спора, договорившись о том, что их можно будет увидеть в Афинах, откуда их вывез британский дипломат лорд Элгин в начале XIX века.

В то же время лейбористы заявили, что Стармер не станет помехой соглашению о возвращении скульптур под опеку Греции.

В мае британский премьер Риши Сунак объявил о досрочных парламентских выборах, которые состоятся 4 июля. Это произошло на фоне опросов, согласно которым Лейбористская партия увеличила свое преимущество над консерваторами на 30 процентных пунктов.

По одному из прогнозов, после выборов лейбористы могут рассчитывать на историческое большинство в 194 мандата в Палате общин.

Напомним, теневой министр иностранных дел Великобритании, член Лейбористской партии Дэвид Лемми пообещал, что в случае победы его политсилы на парламентских выборах Лондон наладит более тесные отношения с Европой.

Подробнее о многолетнем споре о мраморах Парфенона – в статье Скульптуры раздора: как античное наследство рассорило лидеров Британии и Греции.