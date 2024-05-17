Британська опозиція в разі перемоги на виборах обіцяє тісніші відносини з ЄС

Тіньовий міністр закордонних справ Великої Британії, член Лейбористської партії Девід Леммі пообіцяв, що в разі перемоги його політсили на парламентських виборах Лондон налагодить тісніші відносини з Європою.

Про це Леммі заявив під час спілкування з журналістами 17 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

Леммі, як очікується, очолить британське МЗС у разі перемогли лейбористів на загальних виборах, що відбудуться до кінця року.

"Наступні вибори – це можливість перегорнути сторінку колишньої ворожнечі після Brexit. Я хочу повернутися до структурованого діалогу з Європейським Союзом із питань, які мають значення", – сказав він.

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Лейбористська партія також розглядає можливість повернутись до єдиного європейського ринку чи митного союзу, а також домовитись про вільне пересування з ЄС.

Леммі також припустив, що обговорення з ЄС можуть стосуватись і полегшення мобільності для молоді віком 18-30 років, яку чинний консервативний уряд нещодавно відхилив.

Одне з останніх опитувань показало, що опозиційна Лейбористська партія Великої Британії наростила свою перевагу над консерваторами прем’єр-міністра Ріші Сунака до 30 відсоткових пунктів.

Раніше цього тижня група депутатів від британської Лейбористської партії, серед яких був і Девід Леммі, відвідала Україну та зустрілась із українськими посадовцями.