Лейбористам в Британии прогнозируют большинство в почти 200 голосов в парламенте

По итогам досрочных парламентских выборов в Великобритании ныне оппозиционная Лейбористская партия может рассчитывать на историческое большинство в 194 мандата в Палате общин.

Об этом свидетельствует исследование ведущей британской социологической фирмы YouGov, сообщает "Европейская правда".

Прогноз YouGov учитывает особенности избирательной системы Великобритании, где депутатов избирают по одномандатным округам, поэтому общенациональный рейтинг не обязательно указывает на значительное представительство в парламенте.

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Согласно этому прогнозу, лейбористы получают 422 места в Палате общин – на 222 места больше, чем в 2019 году, с поправкой на новые границы избирательных округов. Это станет их лучшим результатом за всю историю и крупнейшим со времен Второй мировой войны парламентским большинством.

Консервативная партия Британии, согласно прогнозу, потеряет 232 мандата и получит 140 мест – самый низкий показатель с 1906 года. Потерять места в Палате общин могут 12 из 26 членов действующего британского правительства – включая министров обороны, юстиции и вооруженных сил и генерального прокурора.

Оппозиционные либерал-демократы, прогнозирует YouGov, получат 48 мест – на 40 больше, чем в 2019 году. Шотландской национальной партии прогнозируют 17 из всего 57 мест в Шотландии, что станет ее худшим результатом за последнее десятилетие.

Прогнозы опроса YouGov основываются на интервью с 53 334 избирателями в Англии и Уэльсе и 5 541 избирателем в Шотландии в течение 24 мая – 1 июня.

В мае британский премьер Риши Сунак объявил о досрочных парламентских выборах, которые состоятся 4 июля. Это произошло на фоне опросов, согласно которым Лейбористская партия увеличила свое преимущество над консерваторами на 30 процентных пунктов.

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