Только 24% британцев считают, что страна не должна быть в ЕС

Лишь четверть британцев считают, что их страна должна быть вне Евросоюза, что является самым низким показателем со времени голосования Соединенного Королевства за выход из ЕС в 2016 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрос, проведенный Национальным центром социальных исследований.

Согласно исследованию, 24% респондентов заявили, что Великобритания должна быть вне ЕС, по сравнению с 36% в 2019 году и 41% в 2016 году.

Опрос также показал, что влияние Brexit на такие вопросы, как экономика и иммиграция, сейчас оценивается более негативно, чем в 2019 году, когда состоялись предыдущие парламентские выборы.

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Это изменение особенно заметно среди тех, кто проголосовал за выход Соединенного Королевства из Евросоюза, говорится в исследовании.

Около 40% проголосовавших за выход страны из ЕС считают, что в результате Brexit состояние экономики ухудшилось, по сравнению с 18% тех опрошенных, кто в 2019 году считал, что будет именно так.

В то же время почти две трети респондентов считают, что иммиграция выросла в результате выхода из Евросоюза, по сравнению с 5%, которые предполагали это раньше.

Опрос 5 578 человек, проведенный в период с 12 сентября по 31 октября 2023 года, также показал, что общественное доверие к правительству упали до рекордно низкого уровня, причем 45% "почти никогда" не доверяют британскому правительству, считая, что оно ставит интересы собственной политической партии выше потребностей нации.

Недавно конфедерация британской промышленности призвала следующее правительство Соединенного Королевства, которое сформируют после парламентских выборов 4 июля, улучшить торговые отношения с Евросоюзом после Brexit.

Ранее сообщалось, что по оценкам британского правительства, расходы на реализацию пограничных мер после Brexit составят не менее 4,7 млрд фунтов стерлингов (6 млрд долларов), после неоднократных задержек в установлении новых правил.

Напомним, теневой министр иностранных дел Великобритании, член Лейбористской партии Дэвид Лемми пообещал, что в случае победы его политсилы на парламентских выборах Лондон наладит более тесные отношения с Европой.

Лемми также предположил, что обсуждения с ЕС могут касаться и облегчения мобильности для молодежи в возрасте 18-30 лет, которое действующее консервативное правительство недавно отклонило.