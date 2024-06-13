Прем'єр Греції припустив, що стосунки між ЄС та Британією покращаться за лейбористів

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що у разі приходу до влади лейбористів після парламентських виборів, які відбудуться 4 липня, стосунки між Євросоюзом та Великою Британією покращаться.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав Bloomberg.

За словами очільника уряду Греції, у відносинах Великої Британії з Євросоюзом немає куди рухатися, окрім як вгору.

"Все може бути тільки краще", – сказав жартома Міцотакіс, натякаючи на гімн Лейбористської партії в 1997 році, коли її лідер Тоні Блер з великим відривом переміг на виборах.

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Відносини між Грецією та Сполученим Королівством досягли мінімуму в листопаді 2023 року після сварки через приналежність мармурових скульптур Парфенону, що призвело до скасування запланованої зустрічі Міцотакіса з британським прем'єром Ріші Сунаком. Відтоді вони не зустрічалися.

"Я зустрічався з лідером лейбористів (Кіром Стармером), і мені здається, що він зацікавлений у більш конструктивних відносинах з ЄС", – сказав Міцотакіс.

Скульптури Парфенону наразі зберігаються у Британському музеї в Лондоні, і обидві країни претендують на них як на свої власні.

В останні роки обидві сторони були близькі до вирішення суперечки, домовившись про те, що їх можна буде побачити в Афінах, звідки їх вивіз британський дипломат лорд Елгін на початку ХІХ століття.

Водночас лейбористи заявили, що Стармер не стане на заваді угоді про повернення скульптур під опіку Греції.

У травні британський прем'єр Ріші Сунак оголосив про дострокові парламентські вибори, які відбудуться 4 липня. Це сталось на тлі опитувань, згідно з якими Лейбористська партія збільшила свою перевагу над консерваторами на 30 відсоткових пунктів.

За одним із прогнозів, після виборів лейбористи можуть розраховувати на історичну більшість у 194 мандати у Палаті громад.

Нагадаємо, тіньовий міністр закордонних справ Великої Британії, член Лейбористської партії Девід Леммі пообіцяв, що в разі перемоги його політсили на парламентських виборах Лондон налагодить тісніші відносини з Європою.

Детальніше про багаторічну суперечку щодо мармурів Парфенону – у статті Скульптури розбрату: як античний спадок розсварив лідерів Британії та Греції.