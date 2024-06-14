Проукраинский мэр Будапешта сохранил победу на выборах с отрывом в 41 голос

Национальная избирательная комиссия Венгрии 14 июня объявила победу действующего мэра Будапешта Гергея Корачоня на местных выборах, причем его отрыв от второго места составил лишь 41 голос.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Как сообщалось, по итогам первого подсчета Корачонь победил с отрывом всего в 324 голоса. Но потом венгерская Национальная избирательная комиссия решила пересчитать голоса, потому что на некоторых участках люди ошибочно голосовали за кандидата от партии власти "Фидес", которая снялась с выборов.

На заседании избирательной комиссии в пятницу объявили, что после пересчета Корачонь получил 112 дополнительных голосов, а его ближайший соперник, провластный кандидат Давид Витези – 395. Это означает, что мэр Будапешта победил на выборах мэра с перевесом в 41 голос.

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Члены комиссии также отклонили просьбу Витези о повторном голосовании в двух округах Будапешта. После объявления результатов на улице, где Корачонь собрал демонстрацию, были слышны радостные возгласы.

Витези признал поражение и поздравил оппонента с победой, но заявил, что инцидент показывает "серьезную проблему" с подсчетом голосов на венгерских выборах, а "истерия и истерика Корачоня была безответственной и аморальной".

В свою очередь Корачонь в комментарии Telex подтвердил, что даже после объявленной победы будет ходатайствовать о проведении повторных выборов.

Напомним, Корачонь приезжал в Киев в начале 2023 года вместе с тремя другими мэрами "Вышеградской четверки". Он, в частности, посещал места русских военных преступлений в Буче.

В начале полномасштабного вторжения РФ Корачонь поднимал флаг Украины над мэрией Будапешта.

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