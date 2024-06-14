Орбан заявил, что Судом ЕС руководит Сорос

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после решения Суда ЕС наложить штраф на его страну за невыполнение правил приема мигрантов заявил, что этим судом руководит американский миллиардер Джордж Сорос.

Об этом он сказал в пятницу в традиционном интервью государственному радио, его цитирует Telex, пишет "Европейская правда".

Орбан заявил, что приговор, который он накануне раскритиковал, "вынес суд Джорджа Сороса". Напомним, Суд ЕС приказал оштрафовать Венгрию на 200 миллионов евро плюс 1 миллион евро ежедневно за каждый день промедления в связи с невыполнением решения Суда.

"У Сороса есть план, он его объявил, он никогда не скрывал его, он сам его написал", – сказал глава венгерского правительства.

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Говоря о ЕС, Орбан отметил, что между Брюсселем и Венгрией продолжается "старая война". Он заявил, что требование Брюсселя в отношении миграции заключается в том, чтобы "впустить их (мигрантов)", в то время как он "настаивает на том, что венгры должны иметь право голоса относительно того, с кем мы живем".

Орбан сказал, что сейчас он пытается выяснить, "как решить это таким образом, чтобы это было более болезненным для них, чем для нас".

Он также подчеркнул, что сумма штрафа, упомянутая в приговоре, – это "огромная сумма" – это больше денег, чем "мир когда-либо видел". По его словам, он предпочел бы распределить эти средства между семьями или пенсионерами, но, не может этого сделать "из-за Брюсселя".

Решение Суда ЕС 13 июня касается давнего решения еще от декабря 2020 года, в котором Суд определил, что Венгрия не выполняет процедуры ЕС по международной защите и возвращению граждан третьих стран, находящихся на территории ЕС нелегально.

В новом решении Суд ЕС установил, что Венгрия не приняла достаточных мер для выполнения решения 2020 года по трем пунктам – доступа к процедуре международной защиты для искателей убежища, права оставаться в стране до окончательного отклонения заявки и по возвращению лиц с нелегальным пребыванием.

В 2023 году Суд ЕС также признал нарушением требование Венгрии к искателям убежища подавать ходатайство через посольства в Сербии или Украине.