Во Франции митинговали против партии Ле Пен, которая может победить на выборах

В ряде французских городов 15 июня состоялись акции протеста против ультраправой партии "Национальное объединение", которой прогнозируют победу на предстоящих досрочных выборах в парламент.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В Париже марш начался в субботу после обеда с площади Республики, что на востоке страны. Ожидается, что до 100 тысяч человек во французской столице пройдут через площадь Бастилии до площади Нации.

Выступая с площади Республики, лидер левого профсоюза CGT Софи Бине заявила журналистам: "Мы маршируем, потому что мы очень обеспокоены тем, что (лидер "Нацобъединения". – Ред.) Джордан Барделла может стать следующим премьер-министром... Мы хотим предотвратить эту катастрофу".

Реклама:

ФОТО: REUTERS

В таких городах, как Марсель, Тулуза, Лион и Лилль, ожидалось не менее 150 маршей против "Национального объединения".

В Туре, что на западе Франции, на одном из баннеров протестующих было написано: "За свободы, за права, за социальную и демократическую республику, против ультраправых идей и против расизма".

Всего, по оценкам французской полиции, по всей стране в протестах будут участвовать 350 тысяч человек, для обеспечения правопорядка на улицы вывели 21 тысячу правоохранителей.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон распустил парламент 9 июня из-за поражения его партии на выборах в Европарламент. Он объявил, что досрочные выборы состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

Соцопросы показывают, что ультраправые имеют все шансы выиграть досрочные выборы, но без абсолютного большинства. Макрон заявил, что не уйдет с должности в случае победы ультраправых.

Подробнее на эту тему – в статье "Макрон идет ва-банк".