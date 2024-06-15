У Франції мітингували проти партії Ле Пен, яка може перемогти на виборах

У низці французьких міст 15 червня відбулись акції протесту проти ультраправої партії "Національне об'єднання", якій прогнозують перемогу на майбутніх дострокових виборах до парламенту.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У Парижі марш розпочався в суботу по обіді з площі Республіки, що на сході країни. Очікується, що до 100 тисяч людей у французькій столиці пройдуть через площу Бастилії до площі Нації.

Виступаючи з площі Республіки, лідерка лівої профспілки CGT Софі Біне заявила журналістам: "Ми маршируємо, тому що ми дуже стурбовані тим, що (лідер "Нацоб’єднання". – Ред.) Джордан Барделла може стати наступним прем'єр-міністром... Ми хочемо запобігти цій катастрофі".

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Фото: Reuters

У таких містах, як Марсель, Тулуза, Ліон і Лілль, очікувалося щонайменше 150 маршів проти "Національного об’єднання".

У Турі, що на заході Франції, на одному з банерів протестувальників було написано: "За свободи, за права, за соціальну і демократичну республіку, проти ультраправих ідей і проти расизму".

Загалом, за оцінками французької поліції, по всій країні в протестах братимуть участь 350 тисяч людей, для забезпечення правопорядку на вулиці вивели 21 тисячу правоохоронців.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон розпустив парламент 9 червня через поразку його партії на виборах у Європарламент. Він оголосив, що дострокові вибори відбудуться 30 червня (перший тур) і 7 липня (другий тур).

Соцопитування свідчать, що ультраправі мають усі шанси виграти дострокові вибори, але без абсолютної більшості. Макрон заявив, що не піде з посади у разі такого сценарію.

Детальніше на цю тему – у статті "Макрон йде ва-банк".