У Франції мітингували проти партії Ле Пен, яка може перемогти на виборах
Новини — Субота, 15 червня 2024, 17:19 —
У низці французьких міст 15 червня відбулись акції протесту проти ультраправої партії "Національне об'єднання", якій прогнозують перемогу на майбутніх дострокових виборах до парламенту.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
У Парижі марш розпочався в суботу по обіді з площі Республіки, що на сході країни. Очікується, що до 100 тисяч людей у французькій столиці пройдуть через площу Бастилії до площі Нації.
Виступаючи з площі Республіки, лідерка лівої профспілки CGT Софі Біне заявила журналістам: "Ми маршируємо, тому що ми дуже стурбовані тим, що (лідер "Нацоб’єднання". – Ред.) Джордан Барделла може стати наступним прем'єр-міністром... Ми хочемо запобігти цій катастрофі".
У таких містах, як Марсель, Тулуза, Ліон і Лілль, очікувалося щонайменше 150 маршів проти "Національного об’єднання".
У Турі, що на заході Франції, на одному з банерів протестувальників було написано: "За свободи, за права, за соціальну і демократичну республіку, проти ультраправих ідей і проти расизму".
Загалом, за оцінками французької поліції, по всій країні в протестах братимуть участь 350 тисяч людей, для забезпечення правопорядку на вулиці вивели 21 тисячу правоохоронців.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон розпустив парламент 9 червня через поразку його партії на виборах у Європарламент. Він оголосив, що дострокові вибори відбудуться 30 червня (перший тур) і 7 липня (другий тур).
Соцопитування свідчать, що ультраправі мають усі шанси виграти дострокові вибори, але без абсолютної більшості. Макрон заявив, що не піде з посади у разі такого сценарію.
Детальніше на цю тему – у статті "Макрон йде ва-банк".