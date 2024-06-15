В Швейцарии начинается двухдневный Саммит мира

Председатель Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд в субботу, 15 июня, откроет двухдневный Глобальный саммит мира, посвященный обсуждению украинской "формулы мира".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Глобальный саммит мира продлится 15-16 июня на курорте Бюргеншток в центральной Швейцарии. Как заявляют в швейцарском правительстве, цель саммита – "инициировать мирный процесс, создать атмосферу доверия и очертить идеи для следующих шагов на пути к такому процессу".

В мирной конференции примут участие 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств со всего мира. Россию на саммит не приглашали, она сама неоднократно его отвергала. Всем присутствующим предоставят возможность высказать свое видение справедливого и устойчивого мира в Украине.

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Программа Саммита мира предусматривает пленарные заседания и дискуссии по трем пунктам "формулы мира" – ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное измерение.

"Саммит также предлагает возможность впервые обсудить на самом высоком уровне, как и когда Россия может быть включена в этот процесс. Для Федерального совета (Швейцарии. – Ред.) разработка долгосрочного решения в конечном итоге требует участия обеих сторон", – анонсировали в швейцарском правительстве.

Накануне саммита в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа встречи, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили.

После этого несколько государств, планировавших принять участие во встрече, отказались от поездки в Швейцарию.

Детали читайте в статье: Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "зрады" в Швейцарии.