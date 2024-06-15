В ОП подтвердили, что Россию могут пригласить на второй саммит мира

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что Украина готова к приглашению на второй саммит мира представителя России, которому представят согласованный большинством государств мира "общий план".

Об этом он сказал в эфире телемарафона 15 июня, сообщает "Европейская правда".

Ермак напомнил, что позиция Украины относительно участия России в саммите мира неоднократно озвучивалась и "очень четкая".

"Будет общий план – будем думать, как приглашать представителей России на второй саммит и передавать вместе со странами, которые с нами на этом пути, этот общий план, который согласовано поддержано большинством уважаемых и ответственных стран мира", – сказал он.

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Глава ОП признал, что среди участников саммита есть разные позиции относительно неучастия России в нынешней конференции, но на предыдущих встречах на уровне советников Украина объясняла, почему Москву на первый саммит приглашать не следует.

Комментируя ультиматум гражданина России Путина накануне Глобального саммита мира, Ермак сказал: "Я думаю, что истерия из Кремля подтверждает, что мы на правильном пути".

Как известно, Россия не участвует в конференции в Швейцарии, называя мероприятие предвзятым, а страну, которая его будет принимать, – "откровенно враждебной".

Более того, перед саммитом Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что в будущем Россия должна быть привлечена к саммиту мира, где будет обсуждаться путь завершения ее полномасштабного вторжения в Украину.