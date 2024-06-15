Ермак: Коммюнике Саммита мира готово, оно будет открыто к присоединению

Глава Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что текст коммюнике Глобального саммита мира в Швейцарии готов и будет открыт к подписанию для всех – в том числе и стран, которые не приехали на мирную конференцию.

Об этом Ермак сказал в эфире телемарафона 15 июня, сообщает "Европейская правда".

Глава ОП отметил, что позиция Украины по вопросам, которые будут освещены в саммите, "с самого начала является очень принципиальной и очень проукраинской" и не допускает "никаких компромиссов с независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью".

"Четкая позиция по коммюнике. Оно есть, оно распространено между участниками, и мы ожидаем, что большинство стран присоединятся к нему. Коммюнике будет открыто для того, чтобы к нему присоединились страны, которые не доехали на этот саммит", – добавил он.

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Сообщение в СМИ о согласовании коммюнике Ермак объяснил необходимостью государств уточнить и разъяснить текст.

"Глобальных вопросов нет, потому что у нас абсолютно честная позиция", – отметил чиновник.

Как сообщалось, накануне саммита в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа встречи, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили.

После этого несколько государств, планировавших принять участие во встрече, отказались от поездки в Швейцарию.

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