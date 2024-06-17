Латвия вскоре отправит вторую партию дронов в Украину

Латвия, которая возглавляет "коалицию дронов" совместно с Великобританией, готовит вторую партию беспилотников, закупленных в рамках национальных усилий по поддержке Украины.

Об этом в интервью "Армия Inform" рассказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс, пишет "Европейская правда".

Общаясь на полях встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, министр отметил, что Латвия уже организовала партию дронов, и их уже отправили Украине.

"Сейчас мы уже собираем вторую партию беспилотников, которая вскоре должна быть отправлена в Украину", – сказал он.

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В то же время, по словам министра, Латвия уже начинает реализовывать совместные международные закупки.

"Мы действительно видим огромный интерес. Пока что это скромная сумма средств, 350 тысяч евро, но это первый шаг. Также важно, чтобы различные международные компании были заинтересованы в этой программе. Поэтому одновременно проходят мероприятия на национальном, на международном уровне, а также двусторонние с Украиной", – отметил глава латвийского Минобороны.

Министр отметил, что Латвия объявила о плане и обязательствах внести в этом году в целом 20 млн евро в рамках "коалиции дронов".

Ранее стало известно, что страны Балтийского региона договорились о создании "стены дронов" для защиты своих внешних границ с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Латвия будет совместно с Украиной наращивать производство беспилотников в рамках "коалиции дронов".