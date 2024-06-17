Латвія незабаром відправить другу партію дронів в Україну 

Латвія, яка співочолює "коаліцію дронів" спільно з Великою Британією, готує другу партію безпілотників, закуплених в рамках національних зусиль з підтримки України.

Про це в інтерв’ю "Армія Inform" розповів міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, пише "Європейська правда".

Спілкуючись на полях зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, міністр зазначив, що Латвія вже організувала партію дронів, і їх вже відправили Україні.

"Зараз ми вже збираємо другу партію безпілотників, яка незабаром має бути відправлена в Україну", – сказав він.

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Водночас, за словами міністра, Латвія вже починає реалізовувати спільні міжнародні закупівлі.

"Ми дійсно бачимо величезний інтерес. Поки що це скромна сума коштів, 350 тисяч євро, але це перший крок. Також важливо, щоб різні міжнародні компанії були зацікавлені в цій програмі. Тому одночасно відбуваються заходи на національному, на міжнародному рівні, а також двосторонньо з Україною", – зауважив глава латвійського Міноборони.

Міністр зазначив, що Латвія оголосила про план і зобов’язання внести цього року загалом 20 мільйонів євро в рамках "коаліції дронів".

Раніше стало відомо, що країни Балтійського регіону домовилися про створення "стіни дронів" для захисту своїх зовнішніх кордонів за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Крім того, глава українського МЗС Дмитро Кулеба раніше заявляв, що Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів".