Франция вернула под контроль все районы столицы Новой Каледонии после беспорядков

Французские силы в результате полицейской спецоперации взяли под контроль последний район в столице Новой Каледонии Нумеа, где вспыхнули серьезные беспорядки.

Об этом объявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По его словам, был взят под контроль район Ривьер-Сале в Нумеа – последний, который из-за серии беспорядков не контролировался французскими властями.

"Новая Каледония: только что была успешно проведена большая полицейская операция в районе Ривьер-Сале, последнем неподконтрольном района Нумеа", – отметил Дарманен.

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Он поблагодарил все силы, участвовавшие в операции, в результате которой было арестовано 12 человек и снято 26 блокпостов.

Напомним, 15 мая премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о введении чрезвычайного положения в Новой Каледонии, где вспыхнуло насилие.

В связи с объявлением чрезвычайного положения в Новой Каледонии развернули военный контингент "для обеспечения безопасности" портов и аэропорта, а также временно запретили социальную сеть TikTok.

Причиной беспорядков стала избирательная реформа, в которой местные силы, выступающие за независимость, видят угрозу ослабления позиций коренного народа. На архипелаге десятилетиями существует напряженность между коренным населением – канаками, и потомками колонизаторов, которые хотят остаться частью Франции.

В середине прошлой недели президент Франции Эмманюэль Макрон лично приезжал в Новую Каледонию в попытке успокоить ситуацию. Он призвал восстановить порядок, после чего начнется политический диалог о будущем территории.

В понедельник, 27 мая, Франция отменила чрезвычайное положение в Новой Каледонии, чтобы обеспечить политический диалог после беспорядков, которые унесли жизни семерых человек.