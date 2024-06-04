В Новую Каледонию возобновляют коммерческие авиарейсы, приостановленные из-за бунтов

На французский тихоокеанский архипелаг Новая Каледония, где долгое время была неопределенная ситуация из-за беспорядков, снова начинают летать коммерческие авиарейсы.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Местная авиакомпания Aircalin заявила, что постепенно восстанавливает рейсы ближнего и дальнего сообщения, первые запланированы на среду 5 июня.

При этом авиакомпания планирует делать "воздушный мост" между международным аэропортом Ля Тонтута и аэродромом возле главного города Нумеа, потому что на дорогах до сих пор остаются баррикады мятежников.

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Напомним, беспорядки на Новой Каледонии начались из-за избирательной реформы в которой местные силы, выступающие за независимость, видят угрозу ослабления позиций коренного народа. На архипелаге десятилетиями существует напряженность между коренным населением – канаками, и потомками колонизаторов, которые хотят остаться частью Франции.

С 15 мая на острове ввели чрезвычайное положение и перебросили туда дополнительные силы полиции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон лично приезжал в Новую Каледонию в попытке успокоить ситуацию. Он призвал восстановить порядок, после чего начнется политический диалог о будущем территории.

В пятницу 31 мая в правительстве Франции заявили, что вернули под контроль все районы столицы Новой Каледонии после беспорядков.