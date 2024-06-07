В США подтвердили применение Украиной их оружия по территории РФ

В Соединенных Штатах признали, что в последние дни Украина использовала американское оружие для ударов по территории России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Сенатор-республиканец Майк Раундс из Южной Дакоты, член сенатского комитета по вооруженным силам, подтвердил применение американского оружия, но не сказал, как он об этом узнал.

Он сказал, что согласен с решением президента США Джо Байдена разрешить использовать американское оружие для ударов по России с ограничениями по территории применения.

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"У меня нет никаких проблем с тем, чтобы Украина использовала (дальнобойные ракеты) ATACMS и т.д., и всю артиллерию, которая у нас есть, чтобы нейтрализовать их (россиян) до того, как они нанесут больший вред Украине", – сказал Раундс.

Ранее президент Джо Байден после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России выразил оппозицию потенциальным ударам оружием США вглубь российской территории.

Белый дом ранее уточнил, что разрешение на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространялось на дальнобойные ракеты ATACMS.

При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.