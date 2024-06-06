Байден против использования оружия США в глубине России: Ударов по Москве не будет

Президент США Джо Байден после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России выразил оппозицию потенциальным ударам оружием США вглубь российской территории.

Об этом, как пишет "Европейская правда", американский президент рассказал в эксклюзивном интервью с ведущим ABC News Дэвидом Мьюиром на американском кладбище в Нормандии.

Мьюир спросил Байдена, использовалось ли уже оружие американского производства в России после того, как он дал разрешение на его использование, ограничив его применение районами вблизи оккупированной Россией Харьковской области.

Президент не дал прямого ответа, но четко дал понять, что эти вооружения не будут использованы для нападения на российскую столицу или Кремль.

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"Мы не позволяем наносить удары на 200 миль вглубь России, и мы не позволяем наносить удары по Москве, по Кремлю", – сказал Байден.

Мьюир спросил президента, беспокоят ли его комментарии правителя России Владимира Путина о том, что "поставки высокоточного оружия в Украину для ударов по российской территории являются прямым участием в этой войне".

"Я знаю его более 40 лет. Он беспокоил меня в течение 40 лет. Он не порядочный человек. Он диктатор, и ему приходится бороться за то, чтобы сберечь свою страну и при этом не прекратить это нападение. Мы не говорим о том, чтобы дать им (украинцам) оружие для удара по Москве, для удара по Кремлю, для удара...только через границу, откуда они получают значительные обстрелы из обычного оружия, используемого россиянами для того, чтобы попасть в Украину и убивать украинцев", – сказал президент Соединенных Штатов.

Байден находится во Франции, чтобы отметить день, когда войска союзников штурмовали пляжи Нормандии в 1944 году, запустив цепь событий, которые привели к падению нацистской Германии и завершению Второй мировой войны.

Позже в четверг Байден планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить военную помощь.

Напомним, в четверг днем самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским приземлился в аэропорту нормандского города Кан во Франции.

Белый дом ранее уточнил, что разрешение на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.