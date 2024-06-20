Парламент Грузии начал рассмотрение проекта, который оппозиция назвала вторым "российским законом"

Парламент Грузии 20 июня начал комитетское обсуждение законодательных изменений, касающихся семейных ценностей и так называемой "ЛГБТ-пропаганды".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил проект SOVA.

20 июня вопрос обсуждают в юридическом комитете, а также на совместном заседании четырех комитетов: по защите прав человека и гражданской интеграции, по образованию, науке и по делам молодежи, отраслевой экономики и экономической политики, здравоохранения и социальных вопросов.

Между тем в части оппозиции предложенный к рассмотрению проект называют вторым "российским законом". Депутат от "Еврооптимистов" Роман Гоциридзе заявил, что "он непосредственно скачан из предвыборной программы Путина".

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"Они собираются внести именно такие же изменения, которые Путин внес в различные законы. По сути, "Грузинская мечта" повторяет пропагандистскую линию Путина, в том числе и в виде "российского агентурного закона". Это служит игре на чувствах населения перед выборами, придумыванию несуществующих проблем и прикрытию самых острых, в том числе экономических проблем", – сказал оппозиционер.

10 июня бюро парламента Грузии дало ход законопроекту "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" парламентского большинства, предусматривающему ограничение прав и свобод ЛГБТ-сообщества. Также предлагают одобрить дополнительные 18 поправок к имеющимся законам.

Основной законопроект состоит из 13 статей. Он определяет понятие мужчины и женщины. Здесь также говорится о запрете операций по смене пола, запрете трансляции сцен сексуального характера с участием ЛГБТ и многое другое.

В пояснительной карточке законопроекта говорится о том, что он не противоречит обязательствам, связанным с членством Грузии в международных организациях и соглашениями, подписанными между Грузией и Европейским Союзом.

Напомним, в марте стало известно, что "Грузинская мечта" намерена инициировать конституционные изменения, касающиеся семейных ценностей.

В прошлом в Грузии срывали ЛГБТ-мероприятия, в связи с чем дипломаты ЕС в стране заявили, что это "бросило тень" на отношения ЕС и Грузии и образ Грузии как страны, где уважают базовые права человека.