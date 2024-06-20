Парламент Грузії почав розгляд проєкту, який опозиція називає другим "російським законом"

Парламент Грузії 20 червня розпочав комітетське обговорення законодавчих змін, що стосуються сімейних цінностей і так званої "ЛГБТ-пропаганди".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив проєкт SOVA.

20 червня питання обговорюють у юридичному комітеті, а також на спільному засіданні чотирьох комітетів: із захисту прав людини та громадянської інтеграції, з освіти, науки та у справах молоді, галузевої економіки та економічної політики, охорони здоров'я та соціальних питань.

Тим часом у частині опозиції запропонований до розгляду проєкт називають другим "російським законом". Депутат від "Єврооптимістів" Роман Гоцирідзе заявив, що "він безпосередньо викачаний із передвиборчої програми Путіна".

Реклама:

"Вони збираються внести саме такі самі зміни, які Путін вніс у різні закони. По суті, "Грузинська мрія" повторює пропагандистську лінію Путіна, зокрема й у вигляді "російського агентурного закону". Це слугує грі на почуттях населення перед виборами, вигадуванню неіснуючих проблем і прикриттю найгостріших, зокрема економічних проблем", – сказав опозиціонер.

10 червня бюро парламенту Грузії дало хід законопроєкту "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" парламентської більшості, що передбачає обмеження прав і свобод ЛГБТ-спільноти. Також пропонують схвалити додаткові 18 поправок до наявних законів.

Основний законопроєкт складається з 13 статей. Він визначає поняття чоловіка і жінки. Тут також ідеться про заборону операцій зі зміни статі, заборону трансляції сцен сексуального характеру за участю ЛГБТ і багато іншого.

У пояснювальній картці законопроєкту йдеться про те, що він не суперечить зобов'язанням, пов'язаним із членством Грузії в міжнародних організаціях та угодами, підписаними між Грузією та Європейським Союзом.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що "Грузинська мрія" має намір ініціювати конституційні зміни, що стосуються сімейних цінностей.

У минулому в Грузії зривали ЛГБТ-заходи, у зв’язку з чим дипломати ЄС в країні заявили, що це "кинуло тінь" на відносини ЄС та Грузії та образ Грузії як країни, де поважають базові права людини.