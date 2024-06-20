Норвегия, Финляндия и Швеция создадут коридор для облегчения движения войск и техники

Три нордические страны – Норвегия, Финляндия и Швеция – договорились создать трансграничный "военно-транспортный коридор", который облегчит переброску военных и военной техники между ними.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.

Решение о создании коридора приняли Стьоре, а также премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Финляндии Александр Стубб во время двухдневной встречи в городе Боде на севере Норвегии.

"Мы сегодня договорились о создании военно-транспортного коридора через северную Норвегию, северную Швецию и северную Финляндию. Это позволит нам быстро перемещать персонал и оборудование из норвежских портов через Швецию в Финляндию", – пояснил норвежский премьер.

Реклама:

Стьоре отдельно отметил, что теперь все три нордические страны являются членами НАТО, что "хорошо для безопасности Норвегии, стран Северной Европы и членов Альянса".

Трансграничный логистический маршрут испытали весной этого года, когда американские войска, технику и оборудование доставили в норвежский город Нарвик, а затем перебросили в соседнюю Швецию и, наконец, в северную Финляндию.

В НАТО еще в прошлом году предупреждали страны-члены о влиянии бюрократической волокиты на передвижение войск по Европе, предложив в качестве решения создание "военного Шенгена".

В начале года представители Нидерландов, Германии и Польши подписали соглашение, направленное на сокращение бюрократических преград для быстрого перемещения войск и вооружений из Северного моря к восточному флангу НАТО.