Макрон: Досрочные выборы были необходимы, чтобы избежать хаоса

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна оказалась бы в хаосе, если бы он не объявил досрочные парламентские выборы после того, как его партия потерпела поражение от ультраправого "Национального объединения" на евровыборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

По его словам, роспуск Национального собрания был "самым тяжелым, самым серьезным, но самым ответственным" решением после поражения его партии на выборах в Европарламент.

"Без роспуска был бы хаос", – сказал он, добавив, что "молчаливое большинство" избирателей выступает против "беспорядка" политических экстремистов.

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Согласно опросу компании IFOP для телеканала LCI, на парламентских выборах 30 июня за "Национальное объединение" намерены проголосовать 33% респондентов, за альянс левых сил – 28%, в то время как за центристов Макрона – лишь 18%.

Накануне формальный лидер "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что хочет возглавлять потенциальное правительство правых только в случае, если они возьмут абсолютное большинство – чтобы не идти на "коллаборацию с Макроном".

Напомним, переговоры о сотрудничестве между ультраправой "Реконкистой" Земмура и "Национальным объединением" сорвались.

В рядах правых "Республиканцев" произошел раскол после того, как их лидер Эрик Сиотти заявил о готовности к альянсу с "Национальным объединением" Ле Пен.

Подробнее о том, почему президент Франции решил объявить досрочные выборы – в статье "Макрон идет ва-банк".