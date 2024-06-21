США позволяют Украине бить их оружием где угодно по РФ, где та атакует границу

Соединенные Штаты заявили, что Украина может применять их оружие для ударов по российским силам, которые обстреливают украинские войска в любой точке границы с РФ, а не только на российской территории вблизи Харьковской области.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал представитель Пентагона Патрик Райдер.

По словам представителя Минобороны, использование Украиной оружия против российских войск не ограничивается территорией вблизи Харькова с российской стороны.

"Поскольку мы видим, как российские войска ведут огонь через границу, способность Украины вести огонь в ответ по этим наземным войскам, используя боеприпасы, предоставленные США, является самообороной", – отметил Райдер.

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Замечания спикера Пентагона перекликаются с комментариями советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, которые он сделал в интервью PBS на этой неделе.

"Это (разрешение бить американским оружием – Ред.) распространяется на любое место, где войска РФ пересекают границу с российской стороны на украинскую, чтобы попытаться захватить дополнительную украинскую территорию", – сказал он.

Салливан также указал, что Украина может использовать системы противовоздушной обороны для ударов по самолетам РФ, летящим в российском воздушном пространстве, если они собираются открывать огонь по украинскому воздушному пространству.

"Дело не в географии. Дело в здравом смысле. Если РФ нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, есть смысл лишь в том, чтобы позволить Украине дать отпор силам, которые бьют по ней из-за рубежа", – указал Салливан.

Ранее президент Джо Байден после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России выразил оппозицию потенциальным ударам оружием США вглубь российской территории.

Белый дом ранее уточнил, что разрешение на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространялось на дальнобойные ракеты ATACMS.

При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.