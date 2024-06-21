США дозволяють Україні бити їхньою зброєю будь-де по РФ, де та атакує кордон

Сполучені Штати заявили, що Україна може застосовувати їхню зброю для ударів по російських силах, які обстрілюють українські війська в будь-якій точці кордону з РФ, а не лише на російській території поблизу Харківської області.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник Пентагону Патрик Райдер.

За словами представника Міноборони, використання Україною зброї проти російських військ не обмежується територією поблизу Харкова з російського боку.

"Оскільки ми бачимо, як російські війська ведуть вогонь через кордон, здатність України вести вогонь у відповідь по цих наземних військах, використовуючи боєприпаси, надані США, є самообороною", – зазначив Райдер.

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Зауваження речника Пентагону перегукуються з коментарями радника президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана, які він зробив в інтерв'ю PBS цього тижня.

"Це (дозвіл бити американською зброєю – Ред.) поширюється на будь-яке місце, де війська РФ перетинають кордон з російського боку на український, щоб спробувати захопити додаткову українську територію", – сказав він.

Салліван також вказав, що Україна може використовувати системи протиповітряної оборони для ударів по літаках РФ, що летять у російському повітряному просторі, якщо вони збираються відкривати вогонь по українському повітряному простору.

"Справа не в географії. Справа в здоровому глузді. Якщо РФ нападає або збирається напасти зі своєї території на Україну, є сенс лише в тому, щоб дозволити Україні дати відсіч силам, які б'ють по ній з-за кордону", – вказав Салліван.

Раніше президент Джо Байден після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.

Білий дім уточнив, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області.

Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.