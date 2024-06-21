В США объяснили, почему решили приоритетно поставлять Украине ракеты для ПВО

Представитель Госдепа США объяснил, что привело к решению Вашингтона отдать приоритет Украине в поставках ракет-перехватчиков для систем ПВО, таких как Patriot.

Об этом Мэтью Миллер рассказал на брифинге 20 июня, пишет "Европейская правда".

По словам представителя, такое решение приняли после общения с украинским правительством и оценки потребностей Украины в оружии.

"Мы видели, как российские военные атакуют украинские города. Мы видели, как они нацеливаются на энергетическую инфраструктуру, давая понять, что хотят выключить свет и отключить тепло, когда вернется зима.

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Поэтому нам стало понятно, что мы должны сделать что-то для усиления возможностей противовоздушной обороны Украины", – сказал представитель Государственного департамента.

Он добавил, что это включает получение дополнительных систем ПВО со всего мира для улучшения противовоздушной обороны Украины, но также – передачу ракет-перехватчиков.

"Решение, которое принял президент, заключается в том, чтобы пересмотреть некоторые поставки перехватчиков для Patriot... чтобы пересмотреть их поставки из других стран, учитывая острую потребность, которую имеет Украина, и на острую угрозу, с которой сталкивается Украина, для того, чтобы убедиться, что Украина получает то, что ей сейчас нужно для защиты от интенсивных российских воздушных бомбардировок", – сказал Миллер.

Напомним, Белый дом 20 июня подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят приоритет поставке зенитных ракет Украине перед другими государствами, которые разместили соответствующие заказы. Речь идет, в частности, о ракетах к Patriot и NASAMS.

Ряд СМИ, в частности Financial Times, ранее анонсировали, что США намерены остановить все открытые заказы на ракеты-перехватчики к системам противовоздушной обороны Patriot до тех пор, пока Украина не будет иметь достаточного количества оборудования для защиты от воздушных атак России.

Накануне сообщалось, что Соединенные Штаты не смогут поставить Швейцарии ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot в предполагаемые сроки, потому что отдают приоритет в новых поставках Украине.