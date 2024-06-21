У США пояснили, чому вирішили пріоритетно постачати Україні ракети для ППО

Речник Держдепу США пояснив, що спричинило рішення Вашингтона віддати пріоритет Україні у постачанні ракет-перехоплювачів для систем ППО, таких як Patriot.

Про це Метью Міллер розповів на брифінгу 20 червня, пише "Європейська правда".

За словами речника, таке рішення ухвалили після спілкування з українським урядом та оцінки потреб України у зброї.

"Ми бачили, як російські військові атакують українські міста. Ми бачили, як вони націлюються на енергетичну інфраструктуру, даючи зрозуміти, що хочуть вимкнути світло і відключити тепло, коли повернеться зима.

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Тому нам стало зрозуміло, що ми повинні зробити щось для посилення спроможностей протиповітряної оборони України", – сказав речник Державного департаменту.

Він додав, що це включає отримання додаткових систем ППО з усього світу для покращення протиповітряної оборони України, але також – передачу ракет-перехоплювачів.

"Рішення, яке прийняв президент, полягає в тому, щоб переглянути деякі поставки перехоплювачів для Patriot… щоб переглянути їх поставки з інших країн, зважаючи на гостру потребу, яку має Україна, і на гостру загрозу, з якою стикається Україна, для того, щоб переконатися, що Україна отримує те, що їй зараз потрібно для захисту від інтенсивних російських повітряних бомбардувань", – сказав Міллер.

Нагадаємо, Білий дім 20 червня підтвердив, що Сполучені Штати нададуть пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення. Мова іде, зокрема, про ракети до Patriot і NASAMS.

Низка ЗМІ, зокрема Financial Times, раніше анонсували, що США мають намір зупинити всі відкриті замовлення на ракети-перехоплювачі до систем протиповітряної оборони Patriot до тих пір, поки Україна не матиме достатньої кількості обладнання для захисту від повітряних атак Росії.

Напередодні повідомляли, що Сполучені Штати не зможуть поставити Швейцарії ракети до систем протиповітряної оборони Patriot у передбачувані строки, тому що віддають пріоритет у нових поставках Україні.