Турция ограничила движение судов через Дарданеллы после вспышки пожара неподалеку

Морское движение в проливе Дарданеллы на северо-западе Турции во вторник, 18 июня, приостановили из-за лесного пожара, бушующего неподалеку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Пожар начался днем во вторник в провинции Чанаккале со сжигания стерни, после чего огонь перекинулся на лес. На борьбу с огнем было привлечено девять самолетов с водой, шесть вертолетов и более 360 пожарных.

В связи с распространением пламени спасателям пришлось эвакуировать деревню в районе города Эджеабат.

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Через несколько часов после начала пожара береговая охрана Турции объявила, что морское движение "временно приостановлено в направлении с севера на юг".

Пролив Дарданеллы, который соединяет Мраморное море с Эгейским и является естественной границей между Европой и Азией, – это ключевой водный путь для судов, следующих между Средиземным и Черным морями к югу от Стамбула.

По данным Министерства транспорта Турции, в 2023 году пролив пересекли почти 45 тысяч судов – почти вдвое больше, чем по Суэцкому каналу, и более чем втрое больше, чем по Панамскому каналу.

Турецкие власти ограничили проход российских военных судов через Дарданеллы после начала полномасштабного вторжения России в Украину.