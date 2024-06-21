В Турции сжигание стерни привело к пожару: пятеро погибших

По меньшей мере пять человек погибли и еще десятки нуждаются в медицинской помощи из-за пожара, начавшегося со сжигания стерни, который за ночь распространился на населенные пункты на юго-востоке Турции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Пожар вспыхнул в районе, граничащем с провинциями Диярбакыр и Мардин. Рано утром в пятницу его взяли под контроль.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил в X (Twitter), что кроме пятерых погибших пострадали 44 человека, 10 из которых находятся в тяжелом состоянии.

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"Три человека погибли в Диярбакыре и двое – в Мардине", – отметил Коджа.

В то же время на северо-западе Турции пожарные продолжают борьбу с лесным пожаром вблизи города Айваджик в провинции Чанаккале.

В среду турецкие власти заявили, что им удалось взять под контроль два лесных пожара, которые бушуют вблизи пролива Дарданеллы на северо-западе страны.

Морское движение в проливе Дарданеллы на северо-западе Турции во вторник, 18 июня, приостановили из-за лесного пожара.