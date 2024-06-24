ЗМІ: ЄС прагне спільно з Японією та Південною Кореєю розробляти військову техніку

Євросоюз прагне встановити партнерство у сфері безпеки й оборони з Японією та Південною Кореєю для спільної розробки військової техніки.

Як пише "Європейська правда", про це на умовах анонімності виданню Nikkei повідомив високопосадовець Єврокомісії, інформує Reuters.

За даними джерела, Брюссель сподівається досягти угоди з Токіо на рівні урядів до кінця року, що може допомогти ЄС фінансувати спільні проєкти, якими керують японські та європейські компанії.

У матеріалі видання йдеться, що це може буде перше подібне співробітництво Євросоюзу з азійськими країнами у сфері безпеки й оборони.

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Минулого року Японія підписала договір про створення програми з розробки сучасного винищувача з Великою Британією та Італією.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з главою МЗС Південної Кореї поглиблення співпраці між РФ і КНДР.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що договір між Росією і КНДР демонструє все більшу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.

В адміністрації президента США заявили, що зустріч Путіна з Кім Чен Ином свідчить про прагнення Москви зібрати коаліцію з Північною Кореєю, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.

Угода, підписана Путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у середу, зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.