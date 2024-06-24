Макрон написал письмо французам с призывом не сдаваться и проголосовать

Президент Франции Эмманюэль Макрон за неделю до первого тура парламентских выборов написал согражданам письмо, в котором призвал их проголосовать.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

В письме, опубликованном в нескольких региональных изданиях, он заявил, что роспуск парламента – "это единственное решение, которое может позволить нашей стране двигаться вперед и объединиться".

"Предстоящие выборы – это серьезный вотум доверия. Поэтому не бойтесь, не сдавайтесь. Голосуйте. Выбирайте уважение, амбиции и справедливость для нашей нации", – отметил Макрон.

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По его словам, оппозиция готовилась к свержению правительства осенью, что "погрузило бы нашу страну в кризис" именно во время принятия бюджета. В то же время он признал, что управление страной требует коренных изменений.

Президент указал, что сейчас у французов есть предложения от ультраправых, левых и его блока "Вместе ради республики!", где предложение от своей силы он назвал "лучшим для нашей страны".

"Она защищает четкий выбор в отношении Израиля и Газы, а также в отношении Украины, и за последние семь лет построила более сильную армию, бюджет которой мы удвоим", – отметил Макрон.

Накануне сообщалось, что правопопулистское "Национальное объединение", неформальным лидером которого является Марин Ле Пен, по результатам досрочных парламентских выборов во Франции может получить более трети голосов, существенно опережая всех оппонентов.

Напомним, формальный лидер правопопулистов Жордан Барделла заявил, что заинтересован в премьерской должности только в случае получения партией абсолютного большинства, мотивируя это тем, что в противном случае не сможет реализовать свои планы.

Рейтинг президента Эмманюэля Макрона после его решения распустить парламент упал на шесть пунктов.

Подробнее о том, почему президент Франции решил объявить досрочные выборы – в статье "Макрон идет ва-банк".