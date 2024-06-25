Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал историческим моментом старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой, которые начнутся во вторник, но предупредил о долгом пути впереди.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Мишеля, распространенном его пресс-службой перед началом Межправительственных конференций по вступлению Украины и Молдовы после обеда во вторник.

По словам главы Евросовета, Украина и Молдова начинают настоящую трансформацию к полноправному членству в ЕС – это "момент гордости для обоих народов и стратегический шаг для ЕС".

"Начало переговоров о вступлении путем проведения первых межправительственных конференций является ключевой вехой. Это также доказательство огромного прогресса, которого достигли обе страны на пути к европейской интеграции, несмотря на огромные вызовы, с которыми они столкнулись и продолжают сталкиваться", – заявил Мишель.

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По его словам, усилия Украины вызывают еще большее восхищение, учитывая, что захватническая война России против Украины вызвала беспрецедентные трудности и проблемы.

Мишель подчеркнул, что и Украина, и Молдова продемонстрировали впечатляющую преданность реформам и приближению к европейским ценностям.

"Трансформационные шаги, сделанные в таких сферах, как верховенство права, управление и судебная система, дают надежду и четко указывают на их непоколебимое стремление присоединиться к европейской семье. Поддержка их обществ также имеет решающее значение на этом пути", – отметил он.

Однако, по словам Мишеля, это лишь начало долгого процесса.

"Хотя сегодня мы празднуем значительный шаг вперед, мы также должны признать, что путь впереди потребует постоянных усилий, преданности и дальнейших существенных реформ. Украине и Молдове необходимо будет продолжать работу над укреплением институтов, продолжать борьбу с коррупцией и повышать экономическую стабильность, чтобы соответствовать строгим стандартам полноправного членства в ЕС", – говорится в заявлении.

Глава Евросовета добавил, что Европейский Союз через свои институты и государства-члены готов поддерживать Украину и Молдову на каждом шагу этого пути.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с обращением по случаю первых Межправительственных конференций с Украиной и Молдовой по их вступлению в ЕС, которые дадут официальный старт переговорам о членстве.

Во вторник, 25 июня, в Люксембурге после обеда состоится первая Межправительственная конференция по вступлению Украины в ЕС, которая обозначит официальное открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Перед этим Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы, что открыло путь для запуска переговоров о вступлении.