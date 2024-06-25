ЕС во вторник после обеда начнет переговоры о вступлении с Украиной

Обновлено: Несмотря на многочисленные сообщения украинских СМИ, на момент обновления этой новости переговоры еще не начались.

Во вторник во второй половине дня, 25 июня, в Люксембурге состоится первая Межправительственная конференция по вступлению Украины в ЕС, которая даст официальный старт переговорам о членстве Украины в Европейском Союзе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

21 июня Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы. Это открыло путь для официального запуска переговоров о вступлении.

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Межправительственная конференция с Украиной запланирована на 16:30 по киевскому времени. После нее состоится аналогичная первая Межправительственная конференция по вступлению Молдовы в ЕС, она запланирована на 19:00 по Киеву.

Накануне европейский дипломат рассказал, что конференция будет состоять из трех частей: вступительное заявление Бельгии как страны, председательствующей в ЕС; заявление Украины; выступления и замечания государств-членов.

На конференции ЕС представит Украине общие рамки переговоров, которые устанавливают ключевые принципы переговорного процесса.

Делегацию Украины будет возглавлять вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, европейскую – глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.

Межправительственная конференция даст формальный старт переговорам, а сами по себе переговоры по сути начнутся с открытием переговорных глав. Первыми откроют главы и кластеры, касающиеся основополагающих вопросов Евросоюза.

Оптимистичный прогноз, на который рассчитывает Украина, предусматривает открытие первых глав или первой главы в начале 2025 года.

Переговоры начнутся до того, как 1 июля Венгрия, которая скептически относится к евроинтеграции Украины, заменит Бельгию в главе Совета Евросоюза и будет иметь большее влияние на принятие решений в ЕС.

Переговоры стартуют спустя более 10 лет после того, как тысячи украинцев вышли на Евромайдан, чтобы отстоять движение страны в ЕС, и более чем через два года после начала полномасштабного вторжения России, которая стремится удержать Украину в своей орбите.

Украина ставит целью стать членом Евросоюза до 2030 года, хотя неизвестно, сколько времени займет переговорный процесс.

Также во вторник, 25 июня, Совет ЕС должен утвердить текст соглашения по безопасности между Украиной и ЕС.