Фон дер Ляйен: Путь Украины и Молдовы в ЕС будет сложным, но полным возможностей

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с обращением по случаю первых Межправительственных конференций с Украиной и Молдовой по их вступлению в ЕС, которые дадут официальный старт переговорам о членстве.

Соответствующее видео фон дер Ляйен опубликовала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Она назвала хорошей новостью тот факт, что сегодня Европейский Союз начинает переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.

"Мы стоим на пороге важного и трансформационного момента для этих двух стран и для нашего союза. И мы отмечаем ценности и принципы, которые держат нас вместе", – отметила фон дер Ляйен.

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По ее словам, люди в Украине и Молдове продемонстрировали "непоколебимую приверженность и решимость", чтобы быть частью ЕС.

Она указала на масштабные реформы, которые начались в обеих странах, несмотря на период войны и потрясений.

"Путь впереди будет сложным, но полным возможностей для Украины и Молдовы, а также для нашего союза", – подчеркнула она, пожелав успешного начала переговоров.

Во вторник, 25 июня, в Люксембурге после обеда состоится первая Межправительственная конференция по вступлению Украины в ЕС, которая обозначит официальное открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Перед этим Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы, что открыло путь для запуска переговоров о вступлении.