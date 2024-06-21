Боррель продлил мандат переговорщика ЕС по вопросам Сербии и Косово

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель продлил мандат спецпредставителя ЕС по вопросам диалога между Белградом и Приштиной Мирославу Лайчаку, который должен был закончиться летом этого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Europa Press.

Боррель принял решение продлить мандат спецпредставителя ЕС Лайчака, учитывая завершение своего мандата как топ-дипломата Евросоюза.

Высокопоставленный чиновник ЕС на брифинге в пятницу, 21 июня, объяснил журналистам, что это логичный шаг, учитывая тот факт, что должность спецпредставителя фактически была создана Боррелем в конце 2019 года, когда он вступил в должность.

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"Высокий представитель является фасилитатором диалога, а его правой рукой является посол, именно поэтому Боррель считает, что именно его преемник должен назначить нового посла", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Он уточнил, что мандат Лайчака продлят на несколько месяцев, после этого он вступит в должность посла Европейского Союза в Швейцарии.

Мирослав Лайчак, бывший министр иностранных дел Словакии, был назначен спецпредставителем ЕС по вопросам Балкан в попытке оживить процесс нормализации отношений между Сербией и Косово.

Прогрессом на этом пути должно было стать так называемое Охридское соглашение, заключенное лидерами Белграда и Приштины в прошлом году, но из-за ряда инцидентов его выполнение забуксовало.

Читайте также подробно об условиях Охридского соглашения в статье "ЕП": Мир на честном слове: почему договоренность Сербии и Косово стала победой ЕС.