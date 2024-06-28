В испанской оппозиции предполагают, что Санчес объявит досрочные выборы осенью

Лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что премьер Испании Педро Санчес может объявить досрочные выборы осенью из-за "слабой коалиции", которая зависит от поддержки каталонских и баскских сепаратистов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

Фейхоо заявил, что его партия "рассматривает возможность (назначения Санчесом) досрочных выборов до конца 2024 года".

Он предположил, что выборы могут состояться уже в октябре, хотя сам премьер заявлял в июне, что не намерен объявлять выборы до даты очередных выборов 2027 года, даже если каталонские сепаратисты отзовут свою поддержку или не будет одобрен бюджет на 2025 год.

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Октябрь является ключевой датой для определения того, сможет ли коалиция между социалистами и левой платформой Sumar продолжить свою работу, учитывая тупиковую ситуацию в каталонском парламенте, где партия премьера не смогла получить большинство для самостоятельного управления.

Президент каталонского парламента Жозеп Руль от правой сепаратистской партии JxCat, которую возглавляет экс-президент Каталонии Карлес Пучдемон, отметил, что ни один из кандидатов на должность главы региональной исполнительной власти (Женералитата) не получил достаточной поддержки.

Официальный срок для поиска подходящего кандидата истекает в августе. Если этого не произойдет, выборы в Каталонии, вероятно, придется провести 13 октября, указывает Euractiv. Поэтому потенциальная избирательная борьба может повлиять на поддержку Санчеса со стороны сепаратистских партий Каталонии.

Утверждение государственного бюджета на 2025 год, который сепаратистские партии пообещали в принципе поддержать, станет ключевым моментом в определении того, сможет ли коалиционное правительство Испании продержаться до 2027 года.

В конце мая нижняя палата парламента Испании окончательно приняла противоречивый законопроект об амнистии для каталонских сепаратистов. Решение о применении закона судьи должны принимать в каждом конкретном случае.

Законопроект вызвал массовые протесты, возмутив некоторых судей и консервативную оппозицию.

Премьер-министр Педро Санчес выдвинул предложение об амнистии в прошлом году в обмен на поддержку в парламенте двух каталонских сепаратистских партий.

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