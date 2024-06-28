В іспанській опозиції припускають, що Санчес оголосить дострокові вибори восени

Лідер опозиційної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо заявив, що прем'єр Іспанії Педро Санчес може оголосити дострокові вибори восени через "слабку коаліцію", яка залежить від підтримки каталонських і баскських сепаратистів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

Фейхоо заявив, що його партія "розглядає можливість (призначення Санчесом) дострокових виборів до кінця 2024 року".

Він припустив, що вибори можуть відбутися вже в жовтні, хоча сам прем'єр заявляв у червні, що не має наміру оголошувати вибори до дати чергових виборів 2027 року, навіть якщо каталонські сепаратисти відкличуть свою підтримку або не буде схвалено бюджет на 2025 рік.

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Жовтень є ключовою датою для визначення того, чи зможе коаліція між соціалістами та лівою платформою Sumar продовжити свою роботу, враховуючи тупикову ситуацію в каталонському парламенті, де партія прем'єра не змогла здобути більшість для самостійного керування.

Президент каталонського парламенту Жозеп Руль від правої сепаратистської партії JxCat, яку очолює експрезидент Каталонії Карлес Пучдемон, зазначив, що жоден з кандидатів на посаду голови регіональної виконавчої влади (Женералітату) не отримав достатньої підтримки.

Офіційний термін для пошуку відповідного кандидата спливає в серпні. Якщо цього не станеться, вибори в Каталонії, ймовірно, доведеться провести 13 жовтня, вказує Euractiv. Тому потенційна виборча боротьба може вплинути на підтримку Санчеса з боку сепаратистських партій Каталонії.

Затвердження державного бюджету на 2025 рік, який сепаратистські партії пообіцяли в принципі підтримати, стане ключовим моментом у визначенні того, чи зможе коаліційний уряд Іспанії протриматися до 2027 року.

Наприкінці травня нижня палата парламенту Іспанії остаточно прийняла суперечливий законопроєкт про амністію для каталонських сепаратистів. Рішення щодо застосування закону судді повинні ухвалювати в кожному конкретному випадку.

Законопроєкт викликав масові протести, обуривши деяких суддів і консервативну опозицію.

Прем'єр-міністр Педро Санчес висунув пропозицію про амністію минулого року в обмін на підтримку в парламенті двох каталонських сепаратистських партій.

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