В Испании впервые применили закон об амнистии к каталонским сепаратистам

В Испании Высший суд Каталонии накануне впервые применил закон об амнистии каталонских сепаратистов к политику и полицейскому, осужденных за действия, связанные с незаконным провозглашением независимости испанской автономии.

Об этом сообщает Euractiv, информирует "Европейская правда".

Среди амнистированных во вторник – бывший министр внутренних дел каталонского правительства Микель Бух и бывший охранник экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона Луис Эскола.

Это решение является первым в своем роде с момента вступления в силу противоречивого закона об амнистии в Испании.

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Бух был приговорен к четырем с половиной годам заключения за растрату средств и обман, а также к 20-летнему запрету занимать должности за то, что он нанял бывшего сержанта каталонской региональной полиции Эсколу за средства из государственной казны, чтобы тот работал охранником Пучдемона, пока тот находился в вынужденном изгнании в Бельгии.

Эскола был приговорен к четырем годам заключения за работу охранником Пучдемона.

Адвокаты Буха обратились в Верховный суд Каталонии с просьбой амнистировать его на том основании, что он не получил никакой пользы от своей предыдущей работы, а потому его дело подпадает под амнистию.

Суд принял решение в пользу потерпевших и отменил как уголовную, так и гражданскую ответственность Буха и бывшего охранника Пучдемона Эсколы, также погасив их судимости.

В конце мая нижняя палата парламента Испании окончательно приняла противоречивый законопроект об амнистии для каталонских сепаратистов. Решение о применении закона судьи должны принимать в каждом конкретном случае.

Законопроект вызвал массовые протесты, возмутив некоторых судей и консервативную оппозицию.

Премьер-министр Педро Санчес выдвинул предложение об амнистии в прошлом году в обмен на поддержку в парламенте двух каталонских сепаратистских партий.

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